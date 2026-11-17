Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şifa Nur tedavi altına alındı

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Şifa Nur Yılmaz olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Genç kızın tedavi süreci için annesi Aynur Hanım ve Tuğba Hanım, bu kez birlikte Gaziosmanpaşa Adliyesine gitti. Şifa Nur'un tedavisi ve vasiliği için iki ayrı dilekçe hazırlandı. Mahkeme kararı doğrultusunda stüdyodan alınan Şifa Nur Yılmaz, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Psikiyatri acil servisinde yapılan muayene ve tetkiklerin ardından doktorlar, genç kızın hastaneye yatırılmasına karar verdi.