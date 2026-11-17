Ertuğrul Doğan'dan yayın ihalesi için 500 milyon dolar hedefi!

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul'da düzenlenen Futbol Zirvesi'nin ardından Süper Lig'in yayın ihalesi ve kulüplerin ekonomik durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yayın gelirlerinde 500 milyon dolar seviyesine yeniden ulaşmayı hedeflediklerini belirten Doğan, kulüplerin ciddi mali sıkıntılar yaşadığını söyledi. Stopaj oranlarının eski seviyesine getirilmesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu isteyeceklerini açıklayan Doğan, aksi halde birçok kulübün bazı branşlarını kapatmak zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.