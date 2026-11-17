ABD'de bankacılık sistemlerinde teknik arıza! Binlerce kişi hesabına erişemedi

ABD'de havacılık sektöründe yaşanan krizin ardından bu kez bankacılık sistemlerinde teknik arıza meydana geldi. Ülkenin önde gelen bankalarında yaşanan sorun nedeniyle binlerce müşteri saatlerce hesaplarına erişemedi. Bir hafta içinde yaşanan ikinci teknik kriz gündemdeki yerini korurken ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırı düzenlediğine ilişkin açıklamalar da dikkat çekti. Washington'daki son gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.