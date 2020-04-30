Son dakika: Koronavirüs gölgesinde düğünler nasıl olacak? Ne zaman başlayacak? Düğün salonları bayramdan sonra açılacak mı? |Video

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde düğün organizasyonları da iptal edildi. Yaz aylarının da yaklaşmasıyla vatandaşlar "Düğünler ne zaman başlayacak?", "Düğünler koronavirüs salgını varken nasıl olacak?", "Düğün organizasyonları ne olacak?", "Düğün salonları bayramdan sonra açılacak mı?" gibi soruların cevaplarını merak edip araştırıyor. Yaratıcı Etkinlik Uygulama ve Planlama Derneği (YEPUD) Başkanı Şebnem Mardini, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.