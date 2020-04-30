- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Koronavirüs gölgesinde düğünler nasıl olacak? Ne zaman başlayacak? Düğün salonları bayramdan sonra açılacak mı? |Video
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde düğün organizasyonları da iptal edildi. Yaz aylarının da yaklaşmasıyla vatandaşlar "Düğünler ne zaman başlayacak?", "Düğünler koronavirüs salgını varken nasıl olacak?", "Düğün organizasyonları ne olacak?", "Düğün salonları bayramdan sonra açılacak mı?" gibi soruların cevaplarını merak edip araştırıyor. Yaratıcı Etkinlik Uygulama ve Planlama Derneği (YEPUD) Başkanı Şebnem Mardini, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.