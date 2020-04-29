Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları bayramdan sonra açılacak mı?

Son dakika... Düğünler ne zaman başlayacak? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını sonrası tedbirler artırıldı. Evlilik hazırlığında olan vatandaşlar düğünlerin hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladılar. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi mi? Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları bayramdan sonra açılacak mı? İşte son gelişmeler...