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Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları bayramdan sonra açılacak mı?
Son dakika... Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart itibarıyla düğün salonları kapatılmıştı. Evlilik hazırlığında olanlar ve düğün salonu kiralayan vatandaşlar, salonların ne zaman açılacağını merak ediyor. Bu kapsamda internet üzerinde salonların hangi tarihte açılacağı araştırılıyor. Peki, düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları bayramdan sonra açılacak mı?
Giriş Tarihi: 29.04.2020 15:44Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 15:50