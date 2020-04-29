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Haberler Galeri Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları bayramdan sonra açılacak mı?

Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları bayramdan sonra açılacak mı?

Son dakika... Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart itibarıyla düğün salonları kapatılmıştı. Evlilik hazırlığında olanlar ve düğün salonu kiralayan vatandaşlar, salonların ne zaman açılacağını merak ediyor. Bu kapsamda internet üzerinde salonların hangi tarihte açılacağı araştırılıyor. Peki, düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları bayramdan sonra açılacak mı?

Giriş Tarihi: 29.04.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 15:50
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Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları bayramdan sonra açılacak mı?

Son dakika... Düğünler ne zaman başlayacak? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını sonrası tedbirler artırıldı. Evlilik hazırlığında olan vatandaşlar düğünlerin hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladılar. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi mi? Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları bayramdan sonra açılacak mı? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları bayramdan sonra açılacak mı?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

16 Mart tarihinde faaliyetleri durdurulan işletmeler arasında nişan/düğün salonu da bulunuyor. Düğün salonlarının hangi tarihte açılacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları bayramdan sonra açılacak mı?

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, hayatı normale döndürebilmek için kamu tarafıyla sık sık görüş alışverişi yaptıklarını belirterek, "Bilim Kurulumuz onay verirse ve perakendeciler de talepte bulunursa 11 Mayıs'tan itibaren AVM'lerin kademeli olarak açılabileceğini söylüyoruz" demişti. Altaş, AVM'leri ateş kontrolleri, girişte maske dağıtılması, dezenfeksiyon gibi önlemleri alarak açmayı planladıklarını belirtmişti.

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Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları bayramdan sonra açılacak mı?

HANGİ MEKANLAR KAPALI?

Genelge ile 16 Mart saat 24.00 itibariyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu.

İşte kapalı olan mekanlar:

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Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları bayramdan sonra açılacak mı?

Tiyatro,
sinema salonları,
gösteri merkezi,
konser salonu,
nişan/düğün salonu,