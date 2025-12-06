06 Aralık 2025, Cumartesi

İstanbul'da heykel üzerinden alçak saldırı! 2 tutuklama
İstanbul’da heykel üzerinden alçak saldırı! 2 tutuklama

İstanbul'da heykel üzerinden alçak saldırı! 2 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2025 05:57
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde sergilenen bir heykelde 4 başlı canavar tasviri ile dini değerlere alçak saldırıda bulunuldu. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 2 şüpheli halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.
İstanbul’da heykel üzerinden alçak saldırı! 2 tutuklama
İstanbul’da heykel üzerinden alçak saldırı
İstanbul'da heykel üzerinden alçak saldırı
