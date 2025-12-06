İstanbul’da heykel üzerinden alçak saldırı! 2 tutuklama

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde sergilenen bir heykelde 4 başlı canavar tasviri ile dini değerlere alçak saldırıda bulunuldu. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 2 şüpheli halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.