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Son dakika: Komutan yaralı askerin alnından öptü! A Haber'e konuştular: Karabağ bizi gözlüyor!

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Giriş: 30.09.2020 11:02
Güncelleme:30.09.2020 11:23
Son dakika haberi... Karabağ harekatının 3. gününde Azerbaycan'da neler yaşanıyor? Şimdiye kadar 2.300 Ermeni askeri etkisiz hale getirilirken yurt haberler müdürü Kerim Ulak, son gelişmeleri Berde'den canlı yayında aktardı. Komutan canlı yayında yaralı askerinin alnın öperken, cephede yaşananları A Haber'e anlattılar ve "Karabağ bizi gözlüyor" ifadelerini kullandılar.

Karabağ harekatının 3. gününde Azerbaycan'da neler yaşanıyor? Şimdiye kadar 2.300 Ermeni askeri etkisiz hale getirilirken yurt haberler müdürü Kerim Ulak, son gelişmeleri Berde'den canlı yayında aktardı. Komutan canlı yayında yaralı askerinin alnın öperken, cephede yaşananları A Haber'e anlattılar ve "Karabağ bizi gözlüyor" ifadelerini kullandılar.

Son dakika: Komutan yaralı askerin alnından öptü! A Habere konuştular: Karabağ bizi gözlüyor! SON DAKİKA: KOMUTAN YARALI ASKERİN ALNINDAN ÖPTÜ! A HABER'E KONUŞTULAR: KARABAĞ BİZİ GÖZLÜYOR!

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