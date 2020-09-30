30 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Komutan yaralı askerin alnından öptü! A Haber'e konuştular: Karabağ bizi gözlüyor!

Son dakika: Komutan yaralı askerin alnından öptü! A Haber'e konuştular: Karabağ bizi gözlüyor!

Son dakika haberi... Karabağ harekatının 3. gününde Azerbaycan'da neler yaşanıyor? Şimdiye kadar 2.300 Ermeni askeri etkisiz hale getirilirken yurt haberler müdürü Kerim Ulak, son gelişmeleri Berde'den canlı yayında aktardı. Komutan canlı yayında yaralı askerinin alnın öperken, cephede yaşananları A Haber'e anlattılar ve "Karabağ bizi gözlüyor" ifadelerini kullandılar.

Giriş Tarihi: 30.09.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 11:45
  • 1
  • 13
Son dakika: Komutan yaralı askerin alnından öptü! A Haber'e konuştular: Karabağ bizi gözlüyor!

Karabağ harekatının 3. gününde Azerbaycan'da neler yaşanıyor? Şimdiye kadar 2.300 Ermeni askeri etkisiz hale getirilirken yurt haberler müdürü Kerim Ulak, son gelişmeleri Berde'den canlı yayında aktardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Son dakika: Komutan yaralı askerin alnından öptü! A Haber'e konuştular: Karabağ bizi gözlüyor!

Yaralı askerlerin getirildiği o hastane...

  • 3
  • 13
Son dakika: Komutan yaralı askerin alnından öptü! A Haber'e konuştular: Karabağ bizi gözlüyor!
  • 4
  • 13
Son dakika: Komutan yaralı askerin alnından öptü! A Haber'e konuştular: Karabağ bizi gözlüyor!

Komutan yaralı askerin alnından böyle öptü...

  • 5
  • 13
Son dakika: Komutan yaralı askerin alnından öptü! A Haber'e konuştular: Karabağ bizi gözlüyor!

İNŞALLAH GALİBİYET BİZİMLEDİR

O asker, "Yaraladılar beni. Her şey yahşi oldu. Dövüşte vurdular bizi. İnşallah galibiyet bizimledir. Türk milletinin Allah canını sağ eylesin. İyileşip yine tekrar dövüşmeye gideceğim" ifadelerini kullandı.