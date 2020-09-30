Son dakika: Komutan yaralı askerin alnından öptü! A Haber'e konuştular: Karabağ bizi gözlüyor!

İNŞALLAH GALİBİYET BİZİMLEDİR

O asker, "Yaraladılar beni. Her şey yahşi oldu. Dövüşte vurdular bizi. İnşallah galibiyet bizimledir. Türk milletinin Allah canını sağ eylesin. İyileşip yine tekrar dövüşmeye gideceğim" ifadelerini kullandı.