Çin'deki tarihi zirveden 4 maddelik barış bildirisi çıktı: İşte 80 dakikalık görüşmenin perde arkası

Dünyanın üç büyük küresel süper gücünün liderleri, tüm dünyanın gözü kulağının çevrildiği Çin'deki tarihi zirvede bir araya geldi. Yaklaşık 80 dakika süren görüşmenin ardından basın açıklaması yapılmazken, liderler 4 maddelik ortak bir barış bildirisi yayımladı. Birleşmiş Milletler'de reformdan enerji arzına, devlet görevlilerinin dokunulmazlığından nükleer risklerin azaltılmasına kadar kritik başlıkların masada olduğu zirveden çıkan sonuçları, A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Çin'den aktardı.