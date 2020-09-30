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Son dakika: Şehit olmadan önce A Haber’e konuşmuştu! İşte yürekleri yakan son anları

Son dakika haberi... 'ın sivilleri hedef alan ilk saldırısında top mermisiyle yaralanan Esat Usuboğlu, saldırıdan kurtulmuş ve o anları A Haber'e anlatmıştı. Sabit, ikinci saldırıda şehit düştü ve geriye ve sözleri kaldı... A Haber yurt haberler müdürü , detayları anlattı.

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Giriş Tarihi: 30.09.2020
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Son dakika: Şehit olmadan önce A Haber’e konuşmuştu! İşte yürekleri yakan son anları

Ermenistan'ın sivilleri hedef alan ilk saldırısında top mermisiyle yaralanan Esat Sabit Usuboğlu, saldırıdan kurtulmuş ve o anları A Haber'e anlatmıştı. Sabit, ikinci saldırıda şehit düştü ve geriye yürekleri yakan son anları ve sözleri kaldı... A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, detayları anlattı.

Son dakika: Şehit olmadan önce A Haber’e konuşmuştu! İşte yürekleri yakan son anları

SON SÖZLERİYDİ...

Yaşadıklarını A Haber'e anlatan Sabit, "Duruyordum, attılar geldi 100 metre bir mesafeden şarapneller ayağımın üstüne düştü. Top mermisiydi" demişti. Bunlar Azerbaycanlı sivil şehidin son sözleriydi.

Son dakika: Şehit olmadan önce A Haber’e konuşmuştu! İşte yürekleri yakan son anları

ERMENİSTAN'IN İKİNCİ SALDIRISINDA ŞEHİT OLDU

Ermeni askerleri saldırılarını durdurmadı. Sabit Usuboğlu da ikinci saldırıdan kurtulamadı. Bombaların hedefi oldu ve şehit düştü.

Son dakika: Şehit olmadan önce A Haber’e konuşmuştu! İşte yürekleri yakan son anları

OLDUĞU YERDE ŞEHİT OLDU

Olaydan 15 saat sonra evinin önünde şehit düştü. O anları anlatan vatandaş "Sabit o anda, olduğu yerde şehit oldu" ifadeleriyle anlattı.

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