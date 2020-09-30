Son dakika: Şehit olmadan önce A Haber’e konuşmuştu! İşte yürekleri yakan son anları

Ermenistan'ın sivilleri hedef alan ilk saldırısında top mermisiyle yaralanan Esat Sabit Usuboğlu, saldırıdan kurtulmuş ve o anları A Haber'e anlatmıştı. Sabit, ikinci saldırıda şehit düştü ve geriye yürekleri yakan son anları ve sözleri kaldı... A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, detayları anlattı.