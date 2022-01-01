01 Ocak 2022, Cumartesi
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Katliam gibi kaza! Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı çok sayıda ölü var
Yeni yılın ilk dakikalarında korkun kaza! Katliam gibi kazanın adresi ise Aksaray. Gelen ilk bilgilere göre 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden ilk görüntüler haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ: Aksaray'ın Yeşilova beldesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybetti.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Merkeze bağlı Hatipoğlu köyü yolunda, henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
KAZADA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, kaza yerinde 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan bir kişi de ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.