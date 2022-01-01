Katliam gibi kaza! Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı çok sayıda ölü var

Yeni yılın ilk dakikalarında korkun kaza! Katliam gibi kazanın adresi ise Aksaray. Gelen ilk bilgilere göre 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden ilk görüntüler haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Aksaray'ın Yeşilova beldesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybetti.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Merkeze bağlı Hatipoğlu köyü yolunda, henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KAZADA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, kaza yerinde 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan bir kişi de ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.