Son dakika: İzmir'de yaşanan son depreme derste yakalandılar! O anları A Haber canlı yayınında anlattılar

Son dakika haberleri... İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de meydana gelen depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. A Haber muhabiri Gamze Elçi İzmir'in Buca ilçesinde depremin hemen ardından yaşanan sıcak gelişmeleri canlı yayında aktardı. Deprem okulda yakalanan öğrenciler o anları A Haber'e anlattı. Veliler ise deprem sonrası ise okullara koştular. İşte o anlar...

Son dakika haberleri... İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de meydana gelen depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. A Haber muhabiri Gamze Elçi İzmir'in Buca ilçesinde depremin hemen ardından yaşanan sıcak gelişmeleri canlı yayında aktardı.

Deprem okulda yakalanan öğrenciler o anları A Haber'e anlattı. Veliler ise deprem sonrası ise okullara koştular. İşte o anlar...