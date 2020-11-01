- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: İzmir depremi sonrası kardeş Azerbaycan halkından anlamlı destek! A Haber'e konuştular: Sizin acınız bizim acımızdır
Son dakika haberi... İzmir'de yaşanan deprem sonrası Türkiye'ye en büyük destek kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'ı arayarak desteklerini iletirken, Azerbaycan halkı da duygularını A Haber'e anlattı. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.
Son dakika haberi... İzmir'de yaşanan deprem sonrası Türkiye'ye en büyük destek kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'ı arayarak desteklerini iletirken, Azerbaycan halkı da duygularını A Haber'e anlattı. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.