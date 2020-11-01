01 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: İzmir depremi sonrası kardeş Azerbaycan halkından anlamlı destek! A Haber'e konuştular: Sizin acınız bizim acımızdır

Son dakika: İzmir depremi sonrası kardeş Azerbaycan halkından anlamlı destek! A Haber'e konuştular: Sizin acınız bizim acımızdır

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2020 15:56
Güncelleme:01.11.2020 16:22
Son dakika haberi... İzmir'de yaşanan deprem sonrası Türkiye'ye en büyük destek kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'ı arayarak desteklerini iletirken, Azerbaycan halkı da duygularını A Haber'e anlattı. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.

Son dakika haberi... İzmir'de yaşanan deprem sonrası Türkiye'ye en büyük destek kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'ı arayarak desteklerini iletirken, Azerbaycan halkı da duygularını A Haber'e anlattı. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.

Son dakika: İzmir depremi sonrası kardeş Azerbaycan halkından anlamlı destek! A Habere konuştular: Sizin acınız bizim acımızdır SON DAKİKA: İZMİR DEPREMİ SONRASI KARDEŞ AZERBAYCAN HALKINDAN ANLAMLI DESTEK! A HABER'E KONUŞTULAR: SİZİN ACINIZ BİZİM ACIMIZDIR

Azerbaycan halkı: Sizin acınız bizim acımızdır
Azerbaycan halkı: Sizin acınız bizim acımızdır
İzmir'de depremzedelerin yaraları sarılıyor
İzmir'de depremzedelerin yaraları sarılıyor
Nesli tükenmekte! O ilimizde görüntülendi
Nesli tükenmekte! O ilimizde görüntülendi
Yıkılan apartmanda çalışmalar sürüyor
Yıkılan apartmanda çalışmalar sürüyor
Çelik kasanın içinde saklıyor!
Çelik kasanın içinde saklıyor!
Mesut Yılmaz'a veda
Mesut Yılmaz'a veda
Çin'de gökyüzünden yeryüzüne yanarak düşen bir cisim tespit edildi
Çin'de gökyüzünden yeryüzüne yanarak düşen bir cisim tespit edildi
Şoke eden manzara! Bagajda çocukla...
Şoke eden manzara! Bagajda çocukla...
Trafikte görenleri şaşırtan olay! Herkesi şaşkına çevirdi...
Trafikte görenleri şaşırtan olay! Herkesi şaşkına çevirdi...
Koronadan ölmesine rağmen binlerce kişi...
Koronadan ölmesine rağmen binlerce kişi...
Sürücü dehşet saçtı! Gaz yerine frene basınca...
Sürücü dehşet saçtı! Gaz yerine frene basınca...
Köpek severken gözünden oluyordu
Köpek severken gözünden oluyordu
Daha Fazla Video Göster