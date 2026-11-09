İzmir'deki fabrika patlamasının nedeni ne? Uzmandan zincirleme patlama ve metal yorgunluğu uyarısı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından gözler olayın nedenine çevrildi. İzmir Valiliği, ilk belirlemelere göre patlamanın sıvı çelik dökümü sırasında tavan vincinin koparak düşmesi sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiğini açıkladı. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya, A Haber canlı yayınında olası patlama mekanizmalarını, metal yorgunluğunu ve zincirleme patlama riskini değerlendirdi.