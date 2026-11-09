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Erzurum'da Aziziye Destanı'nın 149'uncu yıl dönümü! Binlerce kişi şehitler için tabyalara yürüdü
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Erzurum'da Aziziye Destanı'nın 149'uncu yıl dönümü! Binlerce kişi şehitler için tabyalara yürüdü

Erzurum'da Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Nene Hatun başta olmak üzere Erzurumluların yazdığı kahramanlık destanının 149'uncu yıl dönümü anılıyor. Aziziye Müdafaası'nın yıl dönümünde binlerce vatandaş, şehitleri anmak ve ecdada saygı göstermek amacıyla tabyalara yürüyüş gerçekleştiriyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve kameraman Enes Özcan, Erzurum'da gerçekleştirilen ecdada saygı yürüyüşünden detayları canlı yayında aktardı.

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