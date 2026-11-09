İzmir'deki fabrika patlamasında son durum! 3 ölü, 14 yaralı, 10 kişi enkaz altında

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan demir çelik fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamanın bilançosu netleşiyor. İzmir Valiliği, patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 14 kişinin yaralandığını ve enkaz altında kalan 10 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. A Haber Muhabiri Tayfun Er, canlı yayında bölgedeki son gelişmeleri ve patlamanın nasıl meydana geldiğine ilişkin Valilik açıklamasını aktardı.