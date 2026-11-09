Samsun'da korkutan toprak kayması! İstinat duvarı çöktü, 19 haneli apartman tahliye edildi

Samsun'da bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması paniğe neden oldu. Toprak kaymasının ardından istinat duvarı çökerken, bölgede bulunan 7 katlı ve 19 haneli apartman güvenlik gerekçesiyle tahliye edilerek mühürlendi. Apartman sakinleri tedbir amacıyla evlerinden çıkarılırken, olayın yaşandığı bölgede son durum merak konusu oldu. Toprak kaymasının meydana geldiği noktadaki gelişmeleri ve tahliye edilen binanın son durumunu A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan olay yerinden aktardı.