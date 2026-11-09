Kağıthane'de kuyumcuya 2 ay arayla ikinci silahlı saldırı! 15 yaşındaki şüpheli 15 dakikada yakalandı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir kuyumcu, iki ay arayla ikinci kez silahlı saldırının hedefi oldu. İş yerine düzenlenen saldırıda 1 kişi yaralanırken, olayın ardından kaçan 15 yaşındaki saldırganı yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin hızlı çalışması sonucu şüpheli, saldırıdan yalnızca 15 dakika sonra yakalandı. Aynı kuyumcuya ikinci kez düzenlenen silahlı saldırı ve şüphelinin kısa sürede yakalanması dikkat çekti.