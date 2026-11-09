Özgür Özel'den kurultay öncesi yeni hamle! Parti Meclisi 150 kişiye çıkarılıyor

Yeni Parti'de kurultay hazırlıkları sürerken, parti yönetiminde yapılacak değişiklikler gündeme geldi. Özgür Özel'in Parti Meclisi üye sayısını 80'den 150'ye çıkarma kararı, yeni yönetimde kimlerin yer alacağı sorusunu beraberinde getirdi. Kurultay öncesinde açıklanan değişikliğin parti yönetimine nasıl yansıyacağı ve yeni Parti Meclisi'nde hangi isimlerin görev alacağı merak ediliyor. Kurultay hazırlıklarındaki son gelişmeleri ve yeni yönetim tartışmalarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.