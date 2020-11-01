01 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: İzmir depremi sonrası kardeş Azerbaycan halkından anlamlı destek! A Haber'e konuştular: Sizin acınız bizim acımızdır

Son dakika: İzmir depremi sonrası kardeş Azerbaycan halkından anlamlı destek! A Haber'e konuştular: Sizin acınız bizim acımızdır

Son dakika haberi... İzmir'de yaşanan deprem sonrası Türkiye'ye en büyük destek kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'ı arayarak desteklerini iletirken, Azerbaycan halkı da duygularını A Haber'e anlattı. Vatandaşlar "Sizin acınız bizim acımızdır. Her zaman manevi desteğe hazırız. Haberi aldığımızdan beri kendi derdimizi unuttuk sizin acınıza üzülüyoruz" ifadelerini kullandı. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.

Giriş Tarihi: 01.11.2020 16:17 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 16:23
  • 1
  • 12
Son dakika: İzmir depremi sonrası kardeş Azerbaycan halkından anlamlı destek! A Haber'e konuştular: Sizin acınız bizim acımızdır

İzmir'de yaşanan deprem sonrası Türkiye'ye en büyük destek kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'ı arayarak desteklerini iletirken, Azerbaycan halkı da duygularını A Haber'e anlattı. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.

İşte Azerbaycan halkından destek mesajları;

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Son dakika: İzmir depremi sonrası kardeş Azerbaycan halkından anlamlı destek! A Haber'e konuştular: Sizin acınız bizim acımızdır

Çok çok üzüldüm. Başlarına gelenlerden dolayı çok üzüldüm. Onlar bizim Türk kardeşlerimiz, yardımcılarımız, Allah onların da yardımcısı olsun.

  • 3
  • 12
Son dakika: İzmir depremi sonrası kardeş Azerbaycan halkından anlamlı destek! A Haber'e konuştular: Sizin acınız bizim acımızdır

BU ÇETİN GÜNLERİ TEZ ZAMANDA ATLATACAĞIZ

İzmir'de olan son olaylar bizi çok üzdü. Kardeşlerimize canlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Bir millet iki devlet olarak bu çetin günleri tez zamanda atlatacağız.

  • 4
  • 12
Son dakika: İzmir depremi sonrası kardeş Azerbaycan halkından anlamlı destek! A Haber'e konuştular: Sizin acınız bizim acımızdır

Kardeş ülke olarak hep yanınızdayız biz bir millet iki devletiz.

  • 5
  • 12
Son dakika: İzmir depremi sonrası kardeş Azerbaycan halkından anlamlı destek! A Haber'e konuştular: Sizin acınız bizim acımızdır

KENDİ DERDİMİZİ UNUTTUK

Sizin acınız bizim acımızdır. Her zaman manevi desteğe hazırız. Haberi aldığımızdan beri kendi derdimizi unuttuk sizin acınıza üzülüyoruz. Destek olmaya çalışıyoruz. Sizin acınız bizim acımızdır. Her zaman manevi desteğe hazırız. Haberi aldığımızdan beri kendi derdimizi unuttuk sizin acınıza üzülüyoruz. Destek olmaya çalışıyoruz.