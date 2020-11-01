KENDİ DERDİMİZİ UNUTTUK

Sizin acınız bizim acımızdır. Her zaman manevi desteğe hazırız. Haberi aldığımızdan beri kendi derdimizi unuttuk sizin acınıza üzülüyoruz. Destek olmaya çalışıyoruz. Sizin acınız bizim acımızdır. Her zaman manevi desteğe hazırız. Haberi aldığımızdan beri kendi derdimizi unuttuk sizin acınıza üzülüyoruz. Destek olmaya çalışıyoruz.