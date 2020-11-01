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01 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: İzmir depremi sonrası kardeş Azerbaycan halkından anlamlı destek! A Haber'e konuştular: Sizin acınız bizim acımızdır Son dakika: İzmir depremi sonrası kardeş Azerbaycan halkından anlamlı destek! A Haber'e konuştular: Sizin acınız bizim acımızdır Son dakika haberi... İzmir'de yaşanan deprem sonrası Türkiye'ye en büyük destek kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'ı arayarak desteklerini iletirken, Azerbaycan halkı da duygularını A Haber'e anlattı. Vatandaşlar "Sizin acınız bizim acımızdır. Her zaman manevi desteğe hazırız. Haberi aldığımızdan beri kendi derdimizi unuttuk sizin acınıza üzülüyoruz" ifadelerini kullandı. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı. Giriş Tarihi: 01.11.2020 16:17 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 16:23
İzmir'de yaşanan deprem sonrası Türkiye'ye en büyük destek kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'ı arayarak desteklerini iletirken, Azerbaycan halkı da duygularını A Haber'e anlattı. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.
İşte Azerbaycan halkından destek mesajları; GALERİ DEVAM EDİYOR
Çok çok üzüldüm. Başlarına gelenlerden dolayı çok üzüldüm. Onlar bizim Türk kardeşlerimiz, yardımcılarımız, Allah onların da yardımcısı olsun.
BU ÇETİN GÜNLERİ TEZ ZAMANDA ATLATACAĞIZ İzmir'de olan son olaylar bizi çok üzdü. Kardeşlerimize canlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Bir millet iki devlet olarak bu çetin günleri tez zamanda atlatacağız.
Kardeş ülke olarak hep yanınızdayız biz bir millet iki devletiz.
KENDİ DERDİMİZİ UNUTTUK Sizin acınız bizim acımızdır. Her zaman manevi desteğe hazırız. Haberi aldığımızdan beri kendi derdimizi unuttuk sizin acınıza üzülüyoruz. Destek olmaya çalışıyoruz. Sizin acınız bizim acımızdır. Her zaman manevi desteğe hazırız. Haberi aldığımızdan beri kendi derdimizi unuttuk sizin acınıza üzülüyoruz. Destek olmaya çalışıyoruz.