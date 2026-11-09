COP31 Antalya'da başladı! Türkiye'nin yenilenebilir enerji yolculuğunda Berat Albayrak döneminin izleri

Dünyanın en önemli çevre ve iklim organizasyonlarından biri olan COP31 İklim Zirvesi, Antalya'da başladı. 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin katılımıyla 12 gün sürecek zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele, Sıfır Atık, temiz enerji ve sürdürülebilir kalkınma konuları ele alınacak. Türkiye ise Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlatılan yenilenebilir enerji yatırımlarıyla şekillenen enerji dönüşümünü sürdürüyor. Peki, COP31'in ilk gününde hangi programlar gerçekleştirilecek ve zirveden hangi kararlar bekleniyor? Antalya'daki gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.