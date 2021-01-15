Son dakika: İtalya'da kayak merkezine çığ düştü! O anları otelde kalan müşteri kaydetti

Son dakika haberi... İtalya'da bir kayak merkezine çığ düştü. O anlar bir otel misafiri tarafından anbean kaydedildi. İşte saniye saniye kameraya yansıyan o korkunç anlar...

Son dakika haberi... İtalya'da bir kayak merkezine çığ düştü. O anlar bir otel misafiri tarafından anbean kaydedildi. İşte saniye saniye kameraya yansıyan o korkunç anlar...