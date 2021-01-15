15 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: İtalya'da kayak merkezine çığ düştü! O anları otelde kalan müşteri kaydetti

Son dakika: İtalya'da kayak merkezine çığ düştü! O anları otelde kalan müşteri kaydetti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.01.2021 09:11
Güncelleme:15.01.2021 09:22
Son dakika haberi... İtalya'da bir kayak merkezine çığ düştü. O anlar bir otel misafiri tarafından anbean kaydedildi. İşte saniye saniye kameraya yansıyan o korkunç anlar...

Son dakika haberi... İtalya'da bir kayak merkezine çığ düştü. O anlar bir otel misafiri tarafından anbean kaydedildi. İşte saniye saniye kameraya yansıyan o korkunç anlar...

Son dakika: İtalyada kayak merkezine çığ düştü! O anları otelde kalan müşteri kaydetti SON DAKİKA: İTALYA'DA KAYAK MERKEZİNE ÇIĞ DÜŞTÜ! O ANLARI OTELDE KALAN MÜŞTERİ KAYDETTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kayak merkezine çığ düştü
Kayak merkezine çığ düştü
Oto hırsızlık çetesine operasyon
Oto hırsızlık çetesine operasyon
Kartepe'ye giden doktor kayıp
Kartepe'ye giden doktor kayıp
Kar yağışı ne kadar sürecek?
Kar yağışı ne kadar sürecek?
İstanbul'da kar yağışı etkili oldu!
İstanbul'da kar yağışı etkili oldu!
Vücutta elektriklenme neden olur?
Vücutta elektriklenme neden olur?
14 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı
14 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı
Limuzinin dar sokakla imtihanı
Limuzinin dar sokakla imtihanı
Donmak üzereyken bulundu
Donmak üzereyken bulundu
Gören durup telefona sarıldı
Gören durup telefona sarıldı
Koronavirüs pasaportu dönemi
"Koronavirüs pasaportu" dönemi
Başörtüm nedeniyle hor görüldüm
"Başörtüm nedeniyle hor görüldüm"
Daha Fazla Video Göster