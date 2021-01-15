Son dakika: İtalya'da kayak merkezine çığ düştü! O anları otelde kalan müşteri kaydetti
Son dakika haberi... İtalya'da bir kayak merkezine çığ düştü. O anlar bir otel misafiri tarafından anbean kaydedildi. İşte saniye saniye kameraya yansıyan o korkunç anlar...
YAŞAM A Haber
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Otelde konaklayan bir turist, çekim yaptığı sırada çığ düştü.
İtalya'da bir kayak merkezine çığ düştü.
O anlar bir otel misafiri tarafından anbean kaydedildi.
Görüntü Kuzey Batı İtalya'nın Aosta vadisinde bulunan bir kayak merkezinde kayda geçti.
Otelde konaklayan bir turist, çekim yaptığı sırada çığ düştü.
O anlar kameraya böyle yansıdı.