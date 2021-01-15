15 Ocak 2021, Cuma
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Son dakika: İtalya'da kayak merkezine çığ düştü! O anları otelde kalan müşteri kaydetti

Son dakika haberi... 'da bir kayak merkezine çığ düştü. O anlar bir otel misafiri tarafından anbean kaydedildi. İşte saniye saniye kameraya yansıyan o korkunç anlar...

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 15.01.2021
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Son dakika: İtalya'da kayak merkezine çığ düştü! O anları otelde kalan müşteri kaydetti

İtalya'da bir kayak merkezine çığ düştü.

Son dakika: İtalya'da kayak merkezine çığ düştü! O anları otelde kalan müşteri kaydetti

O anlar bir otel misafiri tarafından anbean kaydedildi.

Son dakika: İtalya'da kayak merkezine çığ düştü! O anları otelde kalan müşteri kaydetti

Görüntü Kuzey Batı İtalya'nın Aosta vadisinde bulunan bir kayak merkezinde kayda geçti.

Son dakika: İtalya'da kayak merkezine çığ düştü! O anları otelde kalan müşteri kaydetti

Otelde konaklayan bir turist, çekim yaptığı sırada çığ düştü.

Son dakika: İtalya'da kayak merkezine çığ düştü! O anları otelde kalan müşteri kaydetti

O anlar kameraya böyle yansıdı.

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