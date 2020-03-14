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14.03.2020

İstanbul’da Nijeryalı kadın yolcudan taksiciye “şarj aleti” dayağı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında bir AVM karşısında Nijeryalı bir kadın ile taksi sürücüsü arasında şarj aleti yüzünden kavga çıktı. Nijeryalı kadının boksör edasıyla taksiciye yumruklar atması kameralara yansıdı.

İddiaya göre, Nijeryalı kadın müşteri olarak bindiği taksi sürücüsünden telefonu için şarj aleti istedi. Taksici şarj aleti olmadığını söyleyince kadın araçtan inmek istedi.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Aralarında çıkan tartışma sonrası Nijeryalı kadın taksiciyi yumrukladı. Olayla ilgili taraflar şikayetçi olmazken vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu.

KAVGA ANI KAMERADA

Olay sırasında yoldan geçmekte olan bir vatandaş taksici ile Nijeryalı kadın yolcunun kavgasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde Nijeryalı kadının taksi sürücüsüne defalarca yumruk atması ve diğer vatandaşların araya girme çabası görünüyor.

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