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İstanbul’da kadının erkeği tekme tokat dövmesi kameraya yansıdı

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Giriş: 03.07.2020 10:53
Güncelleme:03.07.2020 10:54
Üsküdar Sahil’de banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce meydanın ortasında tekme tokat kavgaya dönüştü. Kadın sinir krizi geçirerek erkek arkadaşını tekme tokat dövmesi kameraya yansıdı.

BİRBİRİNE GİRDİLER

Üsküdar,da geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde meydanda banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce meydanda ortasında birbirine girdiler.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Kadın banklarda oturan erkeği yere yatırarak öldüresiye dövdü. Vatandaşların meraklı bakışları arasında dakikalarca erkeğe yumruklar atan kadın ile arkadaşı daha sonra el ele yürüyerek oradan uzaklaştı. Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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