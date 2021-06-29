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Son dakika: İstanbul Kadıköy’de yangın: 1 ölü | Bölgeden ilk görüntüler

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Giriş: 29.06.2021 09:06
Son dakika haberi… Osmanağa Mahallesi Tayyareci Sami Sokak içerisinde saat 07.00 sıralarında 4 katlı bir binanın 1'nci katında yangın çıktı. Çıkan yangında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek ve apartmanda kalanları çıkarmak için büyük mücadele verdi.
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