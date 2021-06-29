Son dakika: İstanbul Kadıköy’de yangın: 1 ölü | Bölgeden ilk görüntüler

Son dakika haberi… Osmanağa Mahallesi Tayyareci Sami Sokak içerisinde saat 07.00 sıralarında 4 katlı bir binanın 1'nci katında yangın çıktı. Çıkan yangında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek ve apartmanda kalanları çıkarmak için büyük mücadele verdi.

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