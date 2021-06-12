Son dakika: Hatay'da korkunç kaza: 3 ölü, 4 yaralı! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Son dakika haberine göre Hatay’ın Antakya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçip başka bir otomobille çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazaya neden olan otomobilin hız ibresi 130 kilometrede takılı kalırken, bölgedeki hız sınırının ise 70 kilometre olduğu belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN