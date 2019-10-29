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29.10.2019

Son dakika haberi: Tuzla’da kimyasal koku paniği! Ekipler olay yerine sevk edildi

Tuzla'da yine kimyasal paniği yaşandı. Bir atık su kanalından kimyasal koku geldiği iddia edildi. Olay yerine ekipler sevk edildi ve inceleme yapıldı.

Tuzla'da kimyasal koku duyulduğu iddia edilen sokaklarda inceleme yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Tuzla İstasyon Mahallesi Sevcan Sokak ve bağlı sokaklarda bulunan rögarlardan bir koku gelmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve zabıta ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Sokakta ve rögarlarda inceleme ve gaz ölçümleri yapan itfaiye ekipleri, ölçüm sonuçlarına göre kokunun insan sağlığına zarar teşkil edecek bir seviyede olmadığını bildirdi.

Kokunun kaynağının bulunması için çalışma başlatıldı.

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