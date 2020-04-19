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19.04.2020

Tunceli'de "karga" operasyonu kamerada! Kafasını borulara sıkıştırdı böyle kurtarıldı |Video

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kafası güneş enerjisi borularının arasına sıkışan karga, vatandaşın müdahalesiyle kurtarıldı.

Merkez Pulur Mahallesi'nde vatandaşlar, bir evin çatısındaki güneş enerjisi boruları arasına kafası sıkışan karganın çırpındığını gördü.

Evin çatısına merdiven yardımıyla çıkan bir vatandaş, kargayı kurtararak doğal ortamına bıraktı.

Karganın kurtarılma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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