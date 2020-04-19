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19.04.2020

Soğan sarımsak ile ilgili ezber bozan koronavirüs açıklaması! Uzman isim A Haber'de yanıtladı |Video

Koronavirüs salgını ne zaman pik yapacak? Virüs ne zaman gidecek? Sıcaklıklar artınca ve havalar ısınınca virüs gidecek mi? Koronavirüsten korunmak için nasıl beslenmeliyiz? Neler yemeli, neler yememeliyiz? Sarımsak ve soğan virüsten korunmak için faydalı mı? İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, A haber canlı yayınınında merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı.

Son dakika haberi... Koronavirüs salgını ne zaman pik yapacak? Virüs ne zaman gidecek? Sıcaklıklar artınca ve havalar ısınınca virüs gidecek mi? Koronavirüsten korunmak için nasıl beslenmeliyiz? Neler yemeli, neler yememeliyiz? Sarımsak ve soğan virüsten korunmak için faydalı mı? İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, A haber canlı yayınınında merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı.

BELKİ PİK SEVİYESİNDEYİZ BELKİ DE...

Yaz ayları başlamasıyla birlikte virüsün aktivitesinin azalacağını söylemenin mümkün olduğunu söyleyen Erk, "Belki şu anda pik seviyesindeyiz belki de yaklaşmak üzereyiz." ifadelerini kullandı.

NASIL BESLENMELİYİZ?

Günde en az 8-10 porsiyon sebze ve meyve yenmesi gerektiğini belirten Erk, metabolizmayı yavaşlatan ürünlerden kaçılması gerektiğini vurguladı. Erk, "Şeker rafine undan yapılan şeyleri tüketmemek lazım. Yeşillikler son derece önemli. Sarımsak soğan gerçekten kim ne derse desin bunu söylüyoruz ve bazı bilim adamları tabi bunu biraz küçümsüyorlar ama biliyoruz ki gerçekten Sarımsak ve soğan bağışıklık sistemini en fazla destekleyen metabolizmayı da hızlandıran yiyeceklerin başında geliyor." dedi.

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