07 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Rize Fındıklı'da şaşırtan olay! Camiye gizlice girdi bu anonsu yaptı |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
07.04.2020

Rize Fındıklı'da şaşırtan olay! Camiye gizlice girdi bu anonsu yaptı |Video

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Beydere köyünde Muhammet Ermiş, gizlice girdiği cami de hoparlörden Karadeniz şivesi ile "evde kalın" anonsu yaptı. Kayda aldığı anons görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

Fındıklı ilçesi Beydere köyünde koronavirüs salgınına karşı evde kalmanın önemine dikkat çekmek isteyen Muhammet Ermiş, gizlice girdiği camide Karadeniz şivesi ile anons yaptı.

"EVDE KALUN EVDE"

Köy halkına seslenen Ermiş, "Değerli Beydere köyü sakinleri, evde kalun evde, hastaluk var hastaluk. Size hava geliyi, evde durun. Ateşi yakun, çayi demleyun, finduğu kavurun, oturun evde, dışarda bir şey yok, hastaluk var" uyarısında bulundu.

"KİMSE DEDİKODU YAPMAYİ"

Köy halkına iki haberi olduğunu anlatan Ermiş, anonsunu "Size iki tane iyi haberum var. Köyümüzde hiç korona hastaluği vakasi yok. İkinci güzel haberum, köyde dedikoduda yok, kimse dedikodu yapmayi. Evden dışari çıktığı yok. Evde kalun, Allah sonumuzu hayır eyleye" cümleleri ile tamamladı.

Arkadaşının kayda aldığı görüntüler, paylaşıldığı soysal medyada ilgi gören Muhammet Ermiş, "Camiden hocamız 'evde kalın' çağrıları yapıyordu. Baktım köyde kimse evde kalmıyor, herkes dışarıda. Bir anonsta ben edeyim dedim. Anonsumla köylüler hem eğlendi, hem de düşündüler" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Camiye gizlice yaptığı anons şoke etti
Camiye gizlice yaptığı anons şoke etti
Cezayı yiyince bakın ne dedi...
Cezayı yiyince bakın ne dedi...
Evde karantinaya girmek istedi eşi eve almadı
Evde karantinaya girmek istedi eşi eve almadı
Milyonluk maske baskını!
Milyonluk maske baskını!
Vahşet! Otomobille gelip ateş açtı
Vahşet! Otomobille gelip ateş açtı
Ateşi çıkan babasını kontrol noktasından kaçırmaya çalıştı
Ateşi çıkan babasını kontrol noktasından kaçırmaya çalıştı
Evde doğum yapan kadın için ekipler seferber oldu
Evde doğum yapan kadın için ekipler seferber oldu
Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı! 21 bin...
Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı! 21 bin...
Yasağı dinlemedi cezayı yedi!
Yasağı dinlemedi cezayı yedi!
Koronavirüs Karayipler'de hızla yayılıyor!
Koronavirüs Karayipler'de hızla yayılıyor!
Paralarını böyle dezenfekte etti: Önce yıkadı sonra da ipe astı!
Paralarını böyle dezenfekte etti: Önce yıkadı sonra da ipe astı!
Pes artık! Kuaförde toplanıp kumar oynadılar
Pes artık! Kuaförde toplanıp kumar oynadılar
Daha Fazla Video Göster