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İnternetten koronavirüs testi nasıl yapılır? Virüs bende de var mı? Nasıl anlaşılır? |Video
Çin'de ortaya çıkıp kıtalara yayılan koronavirüs (Covid-19) ülkemize de sıçradı. Vatandaşlar koronavirüs belirtilerini ve kendilerinde olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı internet üzerinden online koronavirüs testini vatandaşların hizmetine sundu. Koronavirüs testi yapmak isteyen vatandaşlar bu sayfadan kolayca erişim sağlayıp testi yapabiliyor. A Haber muhabiri Ece Altuğ, canlı yayında testin nasıl yapıldığını aktardı.
Çin'de ortaya çıkıp kıtalara yayılan koronavirüs (Covid-19) ülkemize de sıçradı. Vatandaşlar koronavirüs belirtilerini ve kendilerinde olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı internet üzerinden online koronavirüs testini vatandaşların hizmetine sundu. A Haber muhabiri Ece Altuğ, canlı yayında testin nasıl yapıldığını aktardı.
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