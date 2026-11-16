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İsrail casusluğu soruşturmasında yeni gelişme! 20'şer yıl hapis talebi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrail casusluğu soruşturmasında yeni gelişme! 20'şer yıl hapis talebi

İsrail adına casusluk yaptıkları iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen özel dedektif Serkan Çiçek ve avukat Tuğrulhan Dip hakkında iddianame hazırlandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından iki şüpheli için 20'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, Serkan Çiçek'in bir casusluk araştırması karşılığında 4 bin dolar ödeme aldığı bilgisine yer verildi. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar ve soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

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