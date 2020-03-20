Koronavirüs dünyaya böyle yayıldı! İşte dünya haritasında virüsün yayılma görüntüsü |Video

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp dünyaya yaylan ve küresel bir tehdit olan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son dakika bilgisine göre 10 bini aştı. Virüs çıkış tarihinden itibaren dünyaya nasıl yayıldı? İşte küresel krize neden olan virüsün dünya haritasında yayılma görüntüsü.