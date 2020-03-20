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Koronavirüs dünyaya böyle yayıldı! İşte dünya haritasında virüsün yayılma görüntüsü |Video
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp dünyaya yaylan ve küresel bir tehdit olan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son dakika bilgisine göre 10 bini aştı. Virüs çıkış tarihinden itibaren dünyaya nasıl yayıldı? İşte küresel krize neden olan virüsün dünya haritasında yayılma görüntüsü.
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