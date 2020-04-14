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14.04.2020

Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı! Sevenlerine böyle veda etmiş |Video

Son dakika haberi... Trabzon'da koronavirüs (Covid-19) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanarak Akçaabat ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs testi pozitif çıkınca dün Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 73 yaşındaki siyasetçi Haydar Baş'ın dün akşam durumu iyiye gittiği açıklanırken bu sabah saatlerinde vefat ettiği haberi geldi.

Koronavirüs nedeniyle tedavi süresinde sevenleri tarafından kendisine iletilen mesajlara son kez karşılık vererek seslenen Haydar Baş, "Videoda selamlarınızı aldım. Çok memnun oldum. Sizi çok özlemiştim. Bende size selam ediyor. Hasretle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun" diyerek duygulandığı gözlendi.

Coronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Başın evinin çevresinde özel önlemler CORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN HAYDAR BAŞ'IN EVİNİN ÇEVRESİNDE ÖZEL ÖNLEMLER
Son dakika: Başkan Erdoğandan koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş için başsağlığı mesajı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN HAYDAR BAŞ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Son dakika: BTP Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüs nedeniyle vefat etti SON DAKİKA: BTP GENEL BAŞKANI HAYDAR BAŞ KORONAVİRÜS NEDENİYLE VEFAT ETTİ

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