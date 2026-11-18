ABD'de peş peşe yaşanan teknik krizlerin arkasında ne var?

ABD'de havacılık, bankacılık ve istihbarat iletişim sistemlerinde peş peşe yaşanan teknik krizler, siber saldırı ve sabotaj ihtimallerini gündeme getirdi. A Haber ekranlarında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, olayların bir siber saldırı olduğuna ilişkin somut veri bulunmadığını belirterek sahte bayrak operasyonu ve sistemlerin test edilmesi ihtimallerine dikkat çekti. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali ise krizlerin ABD'nin iç ve dış politikasına olası etkilerini değerlendirerek İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon için kamuoyu oluşturulmaya çalışılıp çalışılmadığı sorusunu gündeme taşıdı. Programda ABD'deki gelişmelerin Avrupa'da yaşanan siber olaylarla olası bağlantıları da ele alındı.