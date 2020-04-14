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Coronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın evinin çevresinde özel önlemler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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HAYDAR BAŞ'IN EVİNİN ÇEVRESİNDE ÖZEL ÖNLEMLER!

’da koronavirüsten hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı ’ın cenaze töreni ile ilgili hazırlıklar devam ederken Haydar Baş’ın toprağa verileceği Akçaabat ilçesine bağlı ’nde de özel önlemler alındı. Haydar Baş’ın cenazesi, yarın öğle vakti Sarıtaş Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verilecek. 'ın yakınları ve din görevlileri dışında kimsenin alınmayacağı açıklandı.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde yaşamını yitiren Baş'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak, Bostancı Gasilhanesi'ne getirildi. Baş'ın toprağa verileceği Akçaabat ilçesine bağlı 'nde de önlemler alındı.

EVİNİN ÇEVRESİ BARİYERLE KAPATILDI

tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallenin giriş ve çıkışları kapatılırken, özel kıyafetli görevliler, 'ın evinin çevresini de bariyerle kapattı.

MASKE VE ELDİVEN TAKARAK EVE GİRİŞE İZİN VERİLİYOR

Taziye için gelen, Baş'ın birinci dereceden akrabaları dışındakiler eve alınmazken, akrabalarının da kimlik kontrolünün ardından maske ve eldiven takarak eve girişine izin veriliyor. Mahalleye gelen Emniyet Müdürü de alınan önlemleri denetledi.

YAKINLARI VE DİN GÖREVLİLERİ DIŞINDA KİMSE ALINMAYACAK

Haydar Baş'ın cenazesi, yarın öğle vakti Sarıtaş Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek. 'ın yakınları ve din görevlileri dışında kimsenin alınmayacağı açıklandı.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş için başsağlığı mesajı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN HAYDAR BAŞ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Son dakika: BTP Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüs nedeniyle vefat etti SON DAKİKA: BTP GENEL BAŞKANI HAYDAR BAŞ KORONAVİRÜS NEDENİYLE VEFAT ETTİ

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