Coronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın evinin çevresinde özel önlemler
Trabzon’da koronavirüsten hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş’ın cenaze töreni ile ilgili hazırlıklar devam ederken Haydar Baş’ın toprağa verileceği Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi’nde de özel önlemler alındı. Haydar Baş’ın cenazesi, yarın öğle vakti Sarıtaş Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verilecek. Cenazeye Baş'ın yakınları ve din görevlileri dışında kimsenin alınmayacağı açıklandı.
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde yaşamını yitiren Baş'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak, Bostancı Gasilhanesi'ne getirildi. Baş'ın toprağa verileceği Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nde de önlemler alındı.
EVİNİN ÇEVRESİ BARİYERLE KAPATILDI
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallenin giriş ve çıkışları kapatılırken, özel kıyafetli görevliler, Haydar Baş'ın evinin çevresini de bariyerle kapattı.
MASKE VE ELDİVEN TAKARAK EVE GİRİŞE İZİN VERİLİYOR
Taziye için gelen, Baş'ın birinci dereceden akrabaları dışındakiler eve alınmazken, akrabalarının da kimlik kontrolünün ardından maske ve eldiven takarak eve girişine izin veriliyor. Mahalleye gelen Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper de alınan önlemleri denetledi.
YAKINLARI VE DİN GÖREVLİLERİ DIŞINDA KİMSE ALINMAYACAK
Haydar Baş'ın cenazesi, yarın öğle vakti Sarıtaş Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek. Cenazeye Baş'ın yakınları ve din görevlileri dışında kimsenin alınmayacağı açıklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Ünlü iş adamı koronadan öldü!
- Rambo bıçağıyla önce arkadaşını sonra kendini bıçakladı: 2 ölü
- Ücretsiz maskeler nasıl alınacak? İşte cevabı...
- Virüs günlerinde psikolojimizi nasıl koruyacağız?
- İkinci ucuz balık kampanyası başlıyor
- Yumurtayı görünce virüsü unuttular
- 1 kilometrelik pazar kuyruğu!
- Eşini öldürüp korona süsü verdi
- Şırnak'tan kahreden haber
- Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Altın fiyatları için dikkat çeken yorum! Altın alınır mı, satılır mı?
- Son dakika: Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri yapılıyor mu? THY uçuşlar iptal mi?
- Diyanet açıklaması: İlk oruç ne zaman tutulacak? 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Oruç tutulacak mı?
- Corona tablosu canlı harita! 14 Nisan Türkiye il il koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Kovid-19 son durum
- MSB son dakika: Askerlik 9 ay mı oldu? Askerlik uzayacak mı? Terhisler durdu mu? Celp tarihleri ertelendi mi?
- Mahkumlar ne zaman serbest bırakılacak? Tahliyeler ne zaman başlayacak? Cezaevlerinde 90 bin tahliye başladı mı?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı? 18-19 Nisan'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?
- Çernobil nerede? Çernobil nükleer santrali ne zaman patladı? Çernobil faciası kaç kişi öldü?
- Son dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? Şiddeti kaç? 14 Nisan Türkiye son depremler listesi
- 6 ay geri ödemesiz 10000 TL destek kredisi sorgulama! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: Af yasası kimleri kapsıyor? 70 maddelik infaz düzenlemesi içeriği neler? Mahkumlar tahliye oldu mu?
- 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel yapımcısından açıklama! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?