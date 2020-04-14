Coronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın evinin çevresinde özel önlemler

Trabzon’da koronavirüsten hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş’ın cenaze töreni ile ilgili hazırlıklar devam ederken Haydar Baş’ın toprağa verileceği Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi’nde de özel önlemler alındı. Haydar Baş’ın cenazesi, yarın öğle vakti Sarıtaş Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verilecek. Cenazeye Baş'ın yakınları ve din görevlileri dışında kimsenin alınmayacağı açıklandı.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde yaşamını yitiren Baş'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak, Bostancı Gasilhanesi'ne getirildi. Baş'ın toprağa verileceği Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nde de önlemler alındı.

EVİNİN ÇEVRESİ BARİYERLE KAPATILDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallenin giriş ve çıkışları kapatılırken, özel kıyafetli görevliler, Haydar Baş'ın evinin çevresini de bariyerle kapattı.

MASKE VE ELDİVEN TAKARAK EVE GİRİŞE İZİN VERİLİYOR

Taziye için gelen, Baş'ın birinci dereceden akrabaları dışındakiler eve alınmazken, akrabalarının da kimlik kontrolünün ardından maske ve eldiven takarak eve girişine izin veriliyor. Mahalleye gelen Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper de alınan önlemleri denetledi.

YAKINLARI VE DİN GÖREVLİLERİ DIŞINDA KİMSE ALINMAYACAK

Haydar Baş'ın cenazesi, yarın öğle vakti Sarıtaş Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek. Cenazeye Baş'ın yakınları ve din görevlileri dışında kimsenin alınmayacağı açıklandı.