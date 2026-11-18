Özgür Özel'in siyasi rotası şaştı: "CHP'yi nasıl geri alacak?"

Yeni Parti'nin kurultayında yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'in, bir yandan "Gemileri yaktık, dönüş yok" derken diğer yandan "CHP'yi geri alacağız" çıkışı siyasette çelişki tartışmasını alevlendirdi. A Haber canlı yayınında konuşan Hukukçu-Akademisyen Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Özel'in değişen söylemlerine çarpıcı yanıt vererek, "İllüzyonist değilsiniz, siyasetçisiniz, sihirbaz değilsiniz. O zaman illüzyon yapmayın!" sözleriyle dikkat çekti. Orallı, bu tutarsızlığın seçmende güven bunalımına yol açabileceği söyledi.