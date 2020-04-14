Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş için başsağlığı mesajı
Son dakika haberine göre Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş için başsağlığı mesajı paylaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vefatından derin üzüntü duydum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş için başsağlığı mesajı paylaştı.
İşte Başkan Erdoğan'ın mesajı:
"KOVİD-19 sebebiyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Baş'a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun."
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