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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş için başsağlığı mesajı

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Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HAYDAR BAŞ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Son dakika haberine göre Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden  Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş için başsağlığı mesajı paylaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vefatından derin üzüntü duydum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş için başsağlığı mesajı paylaştı.

İşte Başkan Erdoğan'ın mesajı:

"KOVİD-19 sebebiyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Baş'a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun."

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