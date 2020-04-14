Son dakika: BTP Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüs nedeniyle vefat etti

Son dakika haberine göre; BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon’da tedavi gördüğü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon'da tedavi gördüğü koronavirüs (Kovid-9) nedeniyle hayatını kaybetti.

HAYDAR BAŞ KİMDİR?

28 Ocak 1947 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Haydar Baş ilk, orta ve lise öğrenimini yine aynı şehirde tamamlamıştır. 1970 yılında Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olan Baş, akademik eğitimini Bakü Üniversitesi'nde sürdürerek profesör unvanını almaya hak kazanmıştır. Fransızca, Arapça, Farsça ve Azerice dillerine hakim olduğu söylenen Haydar Baş birçok medya kuruluşunun sahibidir. Av TV, İcmal dergisi, Kadırga TV, Köy TV, Meltem TV, Mesaj TV, Sıhhat TV, Yeni Mesaj gazetesi gibi kuruluşlar kendisine aittir. Aynı zamanda siyasetçi sıfatına sahip olan Haydar Baş, 2001 yılında kurulan Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) kurucu başkanıdır. 2011 yılında Demokrat Parti'den milletvekili adayı olmuştur.