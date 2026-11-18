ABD'de üçüncü teknik kriz! NSA'nın gizli iletişim ağı çöktü

ABD'de havacılık ve bankacılık sektörlerinde yaşanan teknik krizlerin ardından bu kez istihbarat kurumlarının kullandığı iletişim ağında sorun yaşandığı bildirildi. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) kullandığı “çok gizli” iletişim ağına erişim sağlanamadığı belirtiliyor. Peş peşe yaşanan teknik aksaklıkların ardından Washington'daki son gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktarıyor.