ABD'de siber alarm! Peş peşe gelen sistem çöküşlerinin ardında ne var?

Amerika Birleşik Devletleri'nde son bir haftadır havacılık, bankacılık, iletişim ve güvenlik sistemlerinde yaşanan peş peşe aksaklıklar, küresel çapta siber tehdit tartışmalarını beraberinde getirdi. Avrupa'da yaşanan benzer gelişmelerle birlikte değerlendirilen kesintilerin arkasında siber saldırı ihtimali gündeme gelirken, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Tokla Sakman, henüz saldırıya ilişkin somut bir veri bulunmadığına dikkat çekti. Sakman; sahte bayrak operasyonu, Rusya ve İran üzerinden oluşturulabilecek tehdit algısı, Trump yönetiminin kamuoyunu konsolide etme girişimi ve ABD'nin olası bir büyük siber krize karşı sistemlerini test etme ihtimali üzerinde durdu.