ABD ve Avrupa'da peş peşe krizler! Siber saldırı mı, sabotaj mı?

ABD'de havacılık, bankacılık ve istihbarat iletişim sistemlerinde peş peşe yaşanan teknik krizler, Avrupa'daki siber saldırıları yeniden gündeme getirdi. Atlantik'in iki yakasında meydana gelen olayların birbiriyle bağlantılı olup olmadığı tartışılırken yaşanan aksaklıkların arkasında siber saldırı veya sabotaj ihtimali bulunup bulunmadığı merak ediliyor. Avrupa'daki gelişmeleri ve olası bağlantılara ilişkin değerlendirmeleri A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Londra'dan aktarıyor.