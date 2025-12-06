450 yıllık camide sıcak dokunuş! Öğrencilere ve cemaate çorba ikramı

Tokat'ta 450 yıllık tarihi Ali Paşa Camii’nde asırlık gelenek yaşatılıyor. Her cumartesi günü sabah namazından sonra öğrencilere ve cemaate sıcak çorba ikramında bulunuluyor. A Haber muhabiri Murat Onur da o sıcak ikramın yapıldığı noktadan detayları aktardı.

