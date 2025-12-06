06 Aralık 2025, Cumartesi
450 yıllık camide sıcak dokunuş! Öğrencilere ve cemaate çorba ikramı
Giriş: 06.12.2025 08:40
Tokat'ta 450 yıllık tarihi Ali Paşa Camii’nde asırlık gelenek yaşatılıyor. Her cumartesi günü sabah namazından sonra öğrencilere ve cemaate sıcak çorba ikramında bulunuluyor. A Haber muhabiri Murat Onur da o sıcak ikramın yapıldığı noktadan detayları aktardı.