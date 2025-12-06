06 Aralık 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 450 yıllık camide sıcak dokunuş! Öğrencilere ve cemaate çorba ikramı
450 yıllık camide sıcak dokunuş! Öğrencilere ve cemaate çorba ikramı

450 yıllık camide sıcak dokunuş! Öğrencilere ve cemaate çorba ikramı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 06.12.2025 08:40
Tokat'ta 450 yıllık tarihi Ali Paşa Camii’nde asırlık gelenek yaşatılıyor. Her cumartesi günü sabah namazından sonra öğrencilere ve cemaate sıcak çorba ikramında bulunuluyor. A Haber muhabiri Murat Onur da o sıcak ikramın yapıldığı noktadan detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
450 yıllık camide sıcak dokunuş! Öğrencilere ve cemaate çorba ikramı
ABONE OL
450 yıllık camide sıcak dokunuş!
450 yıllık camide sıcak dokunuş!
İstanbul’da heykel üzerinden alçak saldırı
İstanbul'da heykel üzerinden alçak saldırı
Kayseri’de kaza: Otomobil cami duvarına girdi
Kayseri'de kaza: Otomobil cami duvarına girdi
TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 2 yaralı
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 yaralı
Çifte gökkuşağı çiftçiyi heyecana boğdu
Çifte gökkuşağı çiftçiyi heyecana boğdu
Van semalarında yılın son dolunayı görsel şölen sundu
Van semalarında yılın son dolunayı görsel şölen sundu
Bakırköy’de kumaş baskı fabrikasında yangın
Bakırköy'de kumaş baskı fabrikasında yangın
Avukatlık bürosunda kayınpeder dehşeti
Avukatlık bürosunda kayınpeder dehşeti
Polisten kaçarken yaşlı kadını ezen şüpheli gözaltına alındı
Polisten kaçarken yaşlı kadını ezen şüpheli gözaltına alındı
Yılbaşı öncesi 128 şişe kaçak alkol yakalandı
Yılbaşı öncesi 128 şişe kaçak alkol yakalandı
İstanbul’da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 90’a yaklaştı
İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 90'a yaklaştı
El frenini çekmeyi unuttu kazaya neden oldu
El frenini çekmeyi unuttu kazaya neden oldu
Daha Fazla Video Göster