Koronavirüse karşı nasıl korunmalıyız? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

Ayrıca bu kişilerin hastalığa yakalanmaları durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşılabildiğine ve iyileşme süreçlerinin de beslenmesine dikkat eden kişilere göre daha uzun sürebildiğine işaret eden Bölek, "Koronavirüsten korunma tedbirleri arasında hijyen kurallarına uymak en başta geliyor olsa da beslenme ile bağışıklık sistemini güçlendirmek de son derece önemlidir." dedi.