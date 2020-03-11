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Koronavirüse karşı nasıl korunmalıyız? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyaya hızla yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar virüse karşı nasıl korunabileceklerine dair araştırmalar yapmaya başladı. Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir diyet uygulandığında bağışıklık sistemi sorunları, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma oranının düştüğünü belirterek, günlük taze meyve ve sebze tüketimine özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti. İşte bağışıklık sistemini güçlendiren besinler...
Giriş Tarihi: 11.03.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 10:26
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