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Koronavirüse karşı nasıl korunmalıyız? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyaya hızla yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar virüse karşı nasıl korunabileceklerine dair araştırmalar yapmaya başladı. Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir diyet uygulandığında bağışıklık sistemi sorunları, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma oranının düştüğünü belirterek, günlük taze meyve ve sebze tüketimine özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti. İşte bağışıklık sistemini güçlendiren besinler...

Giriş Tarihi: 11.03.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 10:26
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Koronavirüse karşı nasıl korunmalıyız? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte vatandaşlar hastalıktan nasıl korunacaklarını dair araştırmalar yapmaya başladı. Uzmanlar virüsten korunmanın en önemli yolunun bağışıklık sistemini güçlendirmekten geçtiğini söylerken Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dengeli beslenmeyen bireylerin enfeksiyon nedeniyle oluşan hastalıklara karşı dirençlerinin daha düşük olduğunu söyledi.

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Koronavirüse karşı nasıl korunmalıyız? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

Ayrıca bu kişilerin hastalığa yakalanmaları durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşılabildiğine ve iyileşme süreçlerinin de beslenmesine dikkat eden kişilere göre daha uzun sürebildiğine işaret eden Bölek, "Koronavirüsten korunma tedbirleri arasında hijyen kurallarına uymak en başta geliyor olsa da beslenme ile bağışıklık sistemini güçlendirmek de son derece önemlidir." dedi.

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Koronavirüse karşı nasıl korunmalıyız? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

Bölek, "Yapılan bilimsel araştırmalar; vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla zenginleştirilmiş bir diyet uygulandığında bağışıklık sistemi sorunları ve buna bağlı olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarına yakalanma oranının önemli ölçüde düştüğünü göstermektedir. Bu bağlamda günlük taze meyve ve sebze tüketimine mutlaka özen gösterilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

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Koronavirüse karşı nasıl korunmalıyız? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

Gün içinde domates, taze biber, roka, maydanoz, mandalina, greyfurt, portakal, nar, kuşburnu ve kivi gibi C vitamini içeren besinler tüketilmesi gerektiğine dikkati çeken Bölek, şu bilgileri verdi:

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Koronavirüse karşı nasıl korunmalıyız? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

"Meyveler iyice yıkanmalı ve mümkünse kabukları soyularak tüketilmelidir. Yeşil salata tüketimine özen gösterilmeli ve bu salatalar bol sirkeli olarak tüketilmelidir. Yine bol sirkeli olarak tüketilecek işkembe ve kelle paça çorbası bağışıklık sisteminin güçlenmesine faydalı olabilir. Avokado, ceviz, soğan ve sarımsak gibi bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış besinler günlük olarak tüketilmelidir."