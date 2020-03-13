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Corona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Virüse karşı nasıl korunmalıyız?
Corona virüsü tüm dünyaya etkisi altına almaya başlamışken bağışıklık sistemini güçlendiren besinler en çok araştırılan konu oldu. Birçok hastalıktan korunmamıza yardımcı olan bağışık sistemi corona virüsüne karşı da korunmamıza destek oluyor. Peki hangi besinler bağışıklığı güçlendirir? Uzmanlar bağışıklık sistemini güçlendiren ve corona virüse karşı iyi gelen besinleri sıraladı. İşte vücudu virüslere karşı koruyan besinler...
Giriş Tarihi: 13.03.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 16:28
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