Corona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Virüse karşı nasıl korunmalıyız?

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMELİ!

İstanbul'da Koronavirüs ile ilgili son durumun aktarıldığı, sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen toplantıda konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, "Güncel verilere göre koronavirüsünden enfekte olanların sayısı yaklaşık 120 bin, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin civarında, iyileşenlerin sayısı ise 65 bin civarındadır. Bu verilere göre korona virüse bağlı bir enfeksiyondan hayatını kaybetme riski yüzde 1,7'dir. Koronavirüs enfeksiyonuna yakalanan kişiler arasından 70 yaş ve üzerindeki bireylerin hayatını kaybetme riski yüzde 10 oranındadır. Yani yaşa bağlı artan bir risk söz konusudur. Aynı şekilde kronik bir hastalığı olanların hayatını kaybetme riski daha fazladır. Bu noktada bağışıklık sisteminin önemi devreye giriyor. Çünkü bu hastalığın henüz bilinen bir tedavisi yok. Hem antiviral etkisi güçlü olan hem de bağışıklık sistemini güçlendiren besinlere yer vermemiz çok önemli.