13 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Corona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Virüse karşı nasıl korunmalıyız?

Corona virüsü tüm dünyaya etkisi altına almaya başlamışken bağışıklık sistemini güçlendiren besinler en çok araştırılan konu oldu. Birçok hastalıktan korunmamıza yardımcı olan bağışık sistemi corona virüsüne karşı da korunmamıza destek oluyor. Peki hangi besinler bağışıklığı güçlendirir? Uzmanlar bağışıklık sistemini güçlendiren ve corona virüse karşı iyi gelen besinleri sıraladı. İşte vücudu virüslere karşı koruyan besinler...

Corona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Korunmak için neler yapmalıyız? |Video BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN BESİNLER NELERDİR?

Giriş Tarihi: 13.03.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 16:28
  • 1
  • 36
Corona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Virüse karşı nasıl korunmalıyız?

VİRÜSÜN EN ETKİLİ SİLAHI: PROPOLİS

Propolisin virüsler üzerine etkisi ile ilgili Pavia Üniversite'sinde yapılan bilimsel çalışmaya değinen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Güldane Koturoğlu, "Propolisin içeriğinde doğal olarak bulunan 5 farklı flavonoidin, çeşitli virüslere karşı etkileri araştırılmıştır. Çalışmada, koronavirus, Herpesvirus, Adenovirus ve Rotavirus örneklerinin uygun şartlarda çoğalmaları sağlanmıştır. Ardından elde edilen ham propolisten Acacetin, Kamferol, Krisin, Kuersetin ve Galanjin flavonoidleri izole edimiştir. İzole edilen 5 adet flavonoidin, sırasıyla bütün virüslerle etkileşimleri gözlemlenmiştir. Çalısmanın sonucunda Acacetin, Kamferol, Krisin, Galanjin ve Kuersetin'in korona virus dahil bütün virüslerin azalmasında etkili olduğu, Krisin ve Kamferol flavonoidlerinin de özellikle Herpes virüsünün çoğalmasını azalttığı gözlemlenmiştir" dedi.

  • 2
  • 36
Corona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Virüse karşı nasıl korunmalıyız?

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMELİ!

İstanbul'da Koronavirüs ile ilgili son durumun aktarıldığı, sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen toplantıda konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, "Güncel verilere göre koronavirüsünden enfekte olanların sayısı yaklaşık 120 bin, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin civarında, iyileşenlerin sayısı ise 65 bin civarındadır. Bu verilere göre korona virüse bağlı bir enfeksiyondan hayatını kaybetme riski yüzde 1,7'dir. Koronavirüs enfeksiyonuna yakalanan kişiler arasından 70 yaş ve üzerindeki bireylerin hayatını kaybetme riski yüzde 10 oranındadır. Yani yaşa bağlı artan bir risk söz konusudur. Aynı şekilde kronik bir hastalığı olanların hayatını kaybetme riski daha fazladır. Bu noktada bağışıklık sisteminin önemi devreye giriyor. Çünkü bu hastalığın henüz bilinen bir tedavisi yok. Hem antiviral etkisi güçlü olan hem de bağışıklık sistemini güçlendiren besinlere yer vermemiz çok önemli.

  • 3
  • 36
Corona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Virüse karşı nasıl korunmalıyız?

Bu besinlerin başında ise propolis, arı sütü, polen gibi arı ürünleri geliyor. Bilimsel veri tabanlarında arı sütünün antiviral özelliği ile ilgili 3 bin 700 yayın, propolisin antiviral özelliğiyle ilgili 17 bin 100 yayın, ham balın antiviral etkisi ile ilgili 11,900 adet yayın bulunmaktadır. Propolis ve arı sütü yeni ürünler değildir. Uzun yıllardır tamamlayıcı tıpta kullanılan ve çeşitli hastalıklarda destekleyici olarak kullanıldığında etkisi ispatlanmış ürünlerdir" dedi.

  • 4
  • 36
Corona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Virüse karşı nasıl korunmalıyız?

Özütünden günde en az 20 damla, ballı karışımından günde en az 1-2 tatlı kaşığı tüketmeli!

Kara, koronavirüs kaynaklı enfeksiyonlardan korunmak için propolisin önemini aktardı. Kara, "Doğru bir şekilde hazırlanmış en az yüzde 10 oranında saf Anadolu Propolisi içeren propolis özütünden günde en az 20 damla kullanılması ve propolisli arı sütlü ham ballı karışımlardan da günde en az 1-2 tatlı kaşığı tüketilmesi çok önemli. Propolis ve arı sütü hem bağışıklığı desteklemek hem de virüslerin vücutta çoğalarak enfeksiyona yol açmasını engellemek adına nemli gıdalardır. Eğer enfeksiyona yakalanırsanız kullandığınız damla sayısını 4 katına yani 80-100 damlaya kadar çıkarmanızda yarar var. Zira hastalık döneminde vücut daha fazla toksin ürettiği için bu toksinlerin atılımını sağlamakta da daha fazla antioksidana ihtiyaç oluyor. Propolis doğa da bilinen en güçlü antioksidanlardan biri ve düzenli tüketildiğinde vücuda detoks etkisi oluşturuyor" diye konuştu.

  • 5
  • 36
Corona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Virüse karşı nasıl korunmalıyız?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Güldane Koturoğlu ise Propolisin virüsler üzerine etkisi ile ilgili Pavia Üniversite'sinde yapılan bilimsel çalışmaya değinerek, "Propolisin içeriğinde doğal olarak bulunan 5 farklı flavonoidin, çeşitli virüslere karşı etkileri araştırılmıştır. Çalışmada, Korona virus, Herpesvirus, Adenovirus ve Rotavirus örneklerinin uygun şartlarda coğalmaları sağlanmıştır. Ardından elde edilen ham propolisten Acacetin, Kamferol, Krisin, Kuersetin ve Galanjin flavonoidleri izole edimiştir. İzole edilen 5 adet flavonoidin, sırasıyla bütün virüslerle etkileşimleri gözlemlenmiştir. Çalısmanın sonucunda Acacetin, Kamferol, Krisin, Galanjin ve Kuersetin'in korona virus dahil bütün virüslerin azalmasında etkili olduğu, Krisin ve Kamferol flavonoidlerinin de özellikle Herpes virüsünün çoğalmasını azalttığı gözlemlenmiştir.