Emine Erdoğan: 251 milyon çocuk okulsuz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi'yle birlikte, Türkiye Maarif Vakfı'nın düzenlediği 5. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne katıldı. Emine Erdoğan yaptığı konuşmada dünyada 251 milyon çocuğun ve gencin okula gitmediğine dikkati çekerken eğitimin dünyada temel bir hak olduğunu vurguladı.

