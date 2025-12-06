06 Aralık 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Emine Erdoğan: 251 milyon çocuk okulsuz
Emine Erdoğan: 251 milyon çocuk okulsuz

Emine Erdoğan: 251 milyon çocuk okulsuz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 06.12.2025 09:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi'yle birlikte, Türkiye Maarif Vakfı'nın düzenlediği 5. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne katıldı. Emine Erdoğan yaptığı konuşmada dünyada 251 milyon çocuğun ve gencin okula gitmediğine dikkati çekerken eğitimin dünyada temel bir hak olduğunu vurguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emine Erdoğan: 251 milyon çocuk okulsuz
ABONE OL
Pitbull dehşeti! Çocukları suçladı
Pitbull dehşeti! Çocukları suçladı
Emine Erdoğan: 251 milyon çocuk okulsuz
Emine Erdoğan: 251 milyon çocuk okulsuz
Şok iddia: Kameramda itildiği an var
Şok iddia: Kameramda itildiği an var
PAYCO’ya el konuldu
PAYCO'ya el konuldu
450 yıllık camide sıcak dokunuş!
450 yıllık camide sıcak dokunuş!
İstanbul’da heykel üzerinden alçak saldırı
İstanbul'da heykel üzerinden alçak saldırı
Kayseri’de kaza: Otomobil cami duvarına girdi
Kayseri'de kaza: Otomobil cami duvarına girdi
TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 2 yaralı
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 yaralı
Çifte gökkuşağı çiftçiyi heyecana boğdu
Çifte gökkuşağı çiftçiyi heyecana boğdu
Van semalarında yılın son dolunayı görsel şölen sundu
Van semalarında yılın son dolunayı görsel şölen sundu
Bakırköy’de kumaş baskı fabrikasında yangın
Bakırköy'de kumaş baskı fabrikasında yangın
Avukatlık bürosunda kayınpeder dehşeti
Avukatlık bürosunda kayınpeder dehşeti
Daha Fazla Video Göster