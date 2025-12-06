Ankara’da pitbull dehşeti! Çocukları ve annesini suçladı

Başkent Ankara’da geçtiğimiz günlerde pitbull dehşeti yaşanmıştı. Pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesinin iki minik çocuğu komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramıştı. Bu olayda köpeğin sahibinin ifadeleri ortaya çıktı. Pitbullun sahibi çocukların annesinin kendi annesiyle tartıştığını köpeğinse koruma içgüdüsü ile çocuklara saldırdığını iddia etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN