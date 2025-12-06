06 Aralık 2025, Cumartesi
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne operasyon: 11 gözaltı
Giriş: 06.12.2025 09:06
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. 11 kişi operasyonda yakalanırken, Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.