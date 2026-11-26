Trabzon'da kara yolunu ulaşıma kapatan heyelan anı kamerada! Bölgeyi toz bulutu kapladı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağışların ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütlesinin Ağasar Deresi'nin yatağını kapatması sonucu dere taştı. Dere suları, Şalpazarı ile Beşikdüzü ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Yamaçtaki kopmanın ardından bölgeyi toz bulutu kaplarken heyelan anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.